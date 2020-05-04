В Украине появляются новые народные вожди – Зеленские местного разлива: Томенко
Николай Томенко заявил, что нормой политической жизни в Украине становится охлократия. В переводе с греческого языка охлократия — «власть толпы».
Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.
По словам политика, характерными чертами данного типа режима управления являются в первую очередь некомпетентность власти, когда сложные вопросы пытаются решать простыми методами, популизм и неуважительное отношение к законам.
Томенко напомнил о том, как Владимир Зеленский создал образ народного президента в кино, показав тем самым, что управлять страной может каждый. В общем на этом он и построил свою предвыборную программу.
Теперь все это вылилось в цепь непонятных управленческих решений с постоянными кадровыми перестановками.
Но самое печальное, как считает Томенко, заключается в том, что такой подход провоцирует на безответственные действия местные власти.
Так, «по требованию людей или общества, появляются новые народные вожди – Зеленские местного разлива!».
«Они, как и киевские чиновники, могут не выполнять законы и правительственные решения, потому что люди не хотят и требуют от них действовать иначе — более справедливо и правильно», — заключил политик.
Ранее сообщалось о том, что произойдет 11 мая в связи с ослаблением карантина.