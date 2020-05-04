В Украине появляются новые народные вожди – Зеленские местного разлива: Томенко

Николай Томенко заявил, что нормой политической жизни в Украине становится охлократия. В переводе с греческого языка охлократия — «власть толпы».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

По словам политика, характерными чертами данного типа режима управления являются в первую очередь некомпетентность власти, когда сложные вопросы пытаются решать простыми методами, популизм и неуважительное отношение к законам.

Томенко напомнил о том, как Владимир Зеленский создал образ народного президента в кино, показав тем самым, что управлять страной может каждый. В общем на этом он и построил свою предвыборную программу.

Теперь все это вылилось в цепь непонятных управленческих решений с постоянными кадровыми перестановками.

Но самое печальное, как считает Томенко, заключается в том, что такой подход провоцирует на безответственные действия местные власти.

Так, «по требованию людей или общества, появляются новые народные вожди – Зеленские местного разлива!». «Они, как и киевские чиновники, могут не выполнять законы и правительственные решения, потому что люди не хотят и требуют от них действовать иначе — более справедливо и правильно», — заключил политик.

Ранее сообщалось о том, что произойдет 11 мая в связи с ослаблением карантина.