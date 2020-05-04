Вызывает беспокойство — в ЕС сделали замечание Украине по поводу назначений в правительство

В частности, Брюссель не поминает, почему в период карантина в Украине начали назначать чиновников на ТОП-должности без соответствующих конкурсов.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

Так, на сайте правительства появилось сообщение по итогам политического диалога между Украиной и Европейском союзом:

«В Европейской комиссии отметили, что обеспокоенные отменой конкурсов при процедуре назначения на государственные службы. В комиссии выразили надежду, что такой особый метод отбора введен лишь на время карантина».

Стоит отметить, что в период карантина в Украине и в течение 30 дней после его окончания, введена особая процедура отбора на государственные должности — заключение срочного контракта. Это значит, что все назначения, проведенные в этот период — временные.

Напомним, ранее мы писали, что ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро для борьбы с коронавирусом.