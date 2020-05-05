Формат переговоров по Донбассу резко поменяют: стало известно, что решили в Офисе президента

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал изменения в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Речь идет о кадровых перестановках для придачи нового импульса на переговорах в Минске.

«Сегодня очень важно дать Минскому процессу новый импульс, и Украина это делает. Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представительства делегаций в Минске в Трехсторонней контактной группе», — заявил Ермак.

Одним из существенных изменений является назначение министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова заместителем Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе.

Кроме того, по словам главы ОП, к работе в подгруппах ТКГ будут дополнительно привлечены представители некоторых министерств на уровне заместителей министров, а также народные депутаты из числа руководителей некоторых профильных комитетов Верховной Рады.

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