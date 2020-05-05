Мощное средство прекращения войны — Ермак возложил большие надежды на 25 октября

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Родион Власов0

Офис президента Украины рассчитывает приблизить возвращение временно неподконтрольных территорий 25 октября. Андрей Ермак уверен, что местные выборы могут стать ключом для победы государственных сил Украины.

Андрей Ермак
Андрей Ермак. Фото — unian.net

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

Ермак отметил, что местные выборы в указанных регионах должны пройти в установленный срок и без трудностей. Террористические силы пока не предпринимают серьезных действий, чтобы противодействовать этому.

«Выборы пройдут согласно украинскому законодательству. Их принципиальной основой станут положения Копенгагенской конвенции, а это значит, что местные выборы станут мощным средством для прекращения военных действий на Донбассе», — сказал Ермак.

Он отметил, что Украина настаивает на безопасных выборах и это главное условие в переговорах с Российской Федерацией.

«Это поспособствует выводу иностранных военных формирований, передаче границ и всех прочих вопросов по данной теме», — подытожил он.

Напомним, как сообщалось ранее, Богдан предрек отставку Зеленского: неожиданное заявление бывшего главы ОПУ.


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