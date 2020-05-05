Мы должны принимать жесткие решения – российский политик Багдасаров призвал Москву «прекращать игры с Украиной»

Российский политик и востоковед Семен Багдасаров заявил, что украинское государство ведет против РФ враждебную политику. По словам политика, Кремль не должен оставлять это без внимания. Багдасаров призвал власти Кремля принимать жесткие решения.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Российский политик Семен Багдасаров отличился провокационным заявлением в адрес Украины. Он назвал Украину «государством, которое ведет против РФ открыто враждебную политику», и заявил, что «пора прекращать игры с Украиной». Кроме того, политик заявил, что Россия имеет право вернуть свои земли. Во время своего выступления политик заявил, что юго-восточные области Украины – это «земли РФ».

«Россия имеет все права на возврат исконно русских земель юго-востока Украины», — заявил политик.

По словам российского политика, РФ оставляет за собой право действовать разными способами при «возвращении своих территорий».

Кроме того, вспомнил Багдасаров и о «формуле Штайнмайера». Он считает, что Кремль должен забыть об этой формуле и разработать для Донбасса другой план – «план Судоплатова». По словам Багдасарова, в данном случае Москва не должна советоваться со странами Запада.

«Мы должны принимать жесткие решения. Сколько мы можем думать, что о нас подумают западные партнеры?», — заявил российский политик.

Также политик прокомментировал открытие рынка земли в Украине. По словам Багдасарова, «это было предательство».

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