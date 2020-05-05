Нардепы «Слуги народа» готовы сменить партию: громкое заявление Дубинского

Политика
Родион Власов0
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Отдельные представители фракции «Слуга народа» недовольны деятельностью своей политической силы и в будущем будут готовы сменить партию. Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский. Он назвал своим возможным будущим фаворитом «Партию Шария».

Александр Дубинский
Александр Дубинский. Фото — unian.net

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на You Tube видео Анатолия Шария.

В эфире телеканала News One Дубинский отметил, что в данный момент он намерен содействовать своей нынешней партии, однако если бы не было партии «Слуга народа», то он бы вероятно примкнул к «Партии Шария».

«Если бы не было партии «Слуга народа», я бы, наверное, обратил внимание на «Партию Шария». Больше никакой политической силы я не вижу, к которой можно было бы присоединиться, и которая бы в своих лозунгах, целях и задачах реально отмечала интересы граждан», — заявил Дубинский

Шарий отметил, что у него налажен диалог с рядом представителей фракции «Слуга народа» и в будущем, он будет рад принять их в свою политическую силу.

Напомним, как сообщалось ранее, герои войны, активисты и авторитеты будут вершить суд – Ермак о новой инициативе властей.


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