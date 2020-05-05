Нардепы «Слуги народа» готовы сменить партию: громкое заявление Дубинского

Отдельные представители фракции «Слуга народа» недовольны деятельностью своей политической силы и в будущем будут готовы сменить партию. Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский. Он назвал своим возможным будущим фаворитом «Партию Шария».

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на You Tube видео Анатолия Шария.

В эфире телеканала News One Дубинский отметил, что в данный момент он намерен содействовать своей нынешней партии, однако если бы не было партии «Слуга народа», то он бы вероятно примкнул к «Партии Шария».

«Если бы не было партии «Слуга народа», я бы, наверное, обратил внимание на «Партию Шария». Больше никакой политической силы я не вижу, к которой можно было бы присоединиться, и которая бы в своих лозунгах, целях и задачах реально отмечала интересы граждан», — заявил Дубинский

Шарий отметил, что у него налажен диалог с рядом представителей фракции «Слуга народа» и в будущем, он будет рад принять их в свою политическую силу.

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