Роспуск парламента: спикер Разумков прокомментировал такую возможность

Политика
Христина Качоровська0
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Глава Верховной Рады Украины отметил, что для роспуска парламента и проведения досрочных выборов должны быть законные основания.

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков. Фото — liga.net

Об этом Дмитрий Разумков поведал в эфире телеканала «Украина 24», пишет «НБН«.

«На сегодняшний день оснований для роспуска Рады нет. В парламенте есть коалиция, ну или фракция с правами коалиции. Есть ряд четких оснований, которые бы могли привести к роспуску Рады. И если я не ошибаюсь, то на данный момент 9 созыв парламента не отвечает этим предпосылкам».

Напомним, ранее мы писали, что нардеп Игорь Палица призвал президента распустить парламент.


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