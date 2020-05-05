Роспуск парламента: спикер Разумков прокомментировал такую возможность

Глава Верховной Рады Украины отметил, что для роспуска парламента и проведения досрочных выборов должны быть законные основания.

Об этом Дмитрий Разумков поведал в эфире телеканала «Украина 24», пишет «НБН«.

«На сегодняшний день оснований для роспуска Рады нет. В парламенте есть коалиция, ну или фракция с правами коалиции. Есть ряд четких оснований, которые бы могли привести к роспуску Рады. И если я не ошибаюсь, то на данный момент 9 созыв парламента не отвечает этим предпосылкам».