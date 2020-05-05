Террористы возмущены действиями Европы: в «МИД ДНР» осудили ОБСЕ

Самопровозглашенный «МИД ДНР» резко осудил членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Представители террористов обвиняют Европейскую организацию в предвзятом отношении и некачественном выполнении своих обязанностей.

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

Так называемая глава «МИД ДНР» Наталья Никонорова заявили, что сотрудники ОБСЕ напрямую отказались проверить место обстрела в Александровке и больницу, где находятся четыре мирных жителя, которые получили ранения.

«Мы недовольны тем, как работают представители ОБСЕ. Мы пригласили их к осмотру места происшествия и в больницу, но они отказали нам, мотивировав это тем, что сейчас запрещено посещать больницы. Такой запрет это выдумки, никакого запрета в реальности нет. Они игнорируют свои профессиональные обязанности», — заявила Никонорова.

В свою очередь «глава» «ДНР» Денис Пушилин обвинил ОБСЕ в бесполезности и «полном бессилии». Он заверил, что лично использует «все возможные методы» против обстрелов территорий, которые он считает своими.

Напомним, как сообщалось ранее, мощное средство прекращения войны — Ермак возложил большие надежды на 25 октября.