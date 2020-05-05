Возвращение Донбасса: Резников озвучил сроки реинтеграции ОРДЛО в Украину

Вице-премьер министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что процесс реинтеграции Донбасса в Украину будет длиться достаточно долго. По словам политика, Кабмин рассматривает несколько вариантов и стратегий реинтеграции оккупированных территорий.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на LB.ua.

Алексей Резников заявил, что процесс реинтегации ОРДЛО в Украину будет длиться долго. По его прогнозам, на это уйдет 25 лет. Поэтому, по словам Резникова, завершать процесс реинтеграции оккупированных территорий будут другие политики — люди нового поколения.

«Согласно нашей стратегии реинтеграции оккупированных территорий, мы понимаем, что на это уйдет 25 лет. Понятно, что завершать реинтеграцию Донбасса будет новое поколение», — отметил Резников.

По словам вице-премьер министра, именно столько времени должно уйти на то, чтобы полностью восстановить регион Донбасса. По словам Резникова, нужно восстанавливать инфраструктуру, ведь она полностью уничтожена и разрушена. Резников не отрицает, что для восстановления региона нужны колоссальные средства. Вице-премьер министр заявил, что рассчитывает на помощь западных партнеров.

«Во время встреч с послами иностранных государств, я всегда, говорю им, что Украина рассчитывает на их помощь»,- заявил Резников.

Ранее мы сообщали, что Резников рассказал, что сделают украинцы, получившие паспорта РФ при реинтеграции Донбасса.