Янукович был арестован: суд избрал меру пресечения экс-президенту Украины

Решение о мере пресечения беглому украинскому лидеру была избрана. Ее утвердил Печерский суд Киева, который долгое время рассматривал «Дело об узурпации власти». На этом фоне защитники экс-президента намереваются подать апелляцию против этого решения.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

Отмечается, что решение о заочном аресте было принято вчера вечером, 4 мая. Его арестовали на два месяца. Согласно выводам экспертов, Виктор Янукович проходит по делу согласно уголовному производству по ч.2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины. В этой статье говорится об ответственности за действия, которые были направлены на насильственные изменения или свержение конституционного строя государства.

Именно в вышеупомянутом и подозревают Януковича. Обвинители сообщают, что в 2010 году экс-президент через парламент и Конституционный суд пытался узурпировать власть, дабы она в стране принадлежала только ему.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк считает, что подобные обвинения безосновательны и даже абсурдны. По его словам, бывший президент никаким образом не пытался влиять на решения ВРУ или Конституционного суда об изменения в основной закон Украины.

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