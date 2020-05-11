Саакашвили пригрозил Грузии голодом

Экс-президент Грузии прокомментировал скандал вокруг своего назначения на пост главы Нацсовета по реформам в Украине.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на грузинский телеканал «Mtavari Arxi«.

Как отметил Саакашвили, если после его возвращения в украинскую политику отношения между Украиной и Грузией испортятся, то пострадает больше всего от этого именно его бывшая Родина:

«Грузия больше нуждается в Украине. К примеру, большую часть продуктов в грузинских магазинах, там крупы, гречка, мясо, молочка, привозят из Украины. Испортить отношения с Украиной — это катастрофа, которая приведет к голоду в Грузии».

Напомним, ранее мы писали, что Грузия отозвала своего посла с Украины из-за назначения Саакашвили.