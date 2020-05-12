Гончаренко резко раскритиковал Гордона за интервью с Поклонской: депутат заявил, что следующим шагом может стать разговор с Пушилиным

Народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко раскритиковал журналиста Дмитрия Гордона за интервью с депутатом Госдумы РФ, бывшим «прокурором» аннексированного Крыма Натальей Поклонской. Народный избранник иронично заявил, что следующее интервью Гордона может выйти с главарем «ДНР» Денисом Пушилиным.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на YuoTube-канал Алексея Гончаренко.

Депутат Алексей Гончаренко резко отреагировал на интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим «прокурором» аннексированного Крыма, депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской. Гончаренко записал видеоответ журналисту Гордону, в котором напомнил, кто такая Поклонская.

«Поклонская предала Украину. Она перешла на сторону оккупантов. Была «прокурором» Крыма, запрещала Меджлис крымскотатарского народа, заводила дела на Мустафу Джемилева, Рефата Чубарова. При ней в Крыму происходили репрессии, при ней в Крыму сидел Олег Сенцов», — заявил Гончаренко.

Гончаренко допускает мысль, что можно брать интервью у врага, для того, чтобы показать его истинный облик людям. Но, Поклонская, по словам Гончаренко – это коллаборант. Гончаренко считает, что Дмитрий Гордон в данном случае допустил ошибку.

Также народный депутат раскритиковал Гордона за то, что он поблагодарил Поклонскую за мужество, имея в виду согласие на интервью.

«Это же абсолютная спецоперация! Это — легитимизация предателей в украинском информационном поле. Сейчас с Поклонской. Давайте, дальше других доставать. Кто там следующий? Пушилин?», — заявил Гончаренко.

Напоследок депутат добавил, что в украинском медиапространстве должна быть информационная гигиена.

Ранее мы сообщали, что Поклонская хочет вернуться в Украину.