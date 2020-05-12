Поклонская хочет вернуться в Украину: бывший «прокурор» аннексированного Крыма заявила, что готова занять высокую должность в Киеве

Бывший «прокурор» аннексированного Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что любит Украину и готова вернуться. Поклонская уже и присмотрела для себя пост посла РФ в Украине.

Об этом российский политик рассказала в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Politeka, передает НБН.

Депутат Госдумы РФ Поклонская заявила, что хочет, наладить мирные отношение между Украиной и РФ. Ради этого, она готова вернуться в Украину. По словам Поклонской, она хотела бы занять должность посла РФ в Украине.

Бывший «прокурор» аннексированного Крыма объяснят свои мотивы тем, что любит Украину.

«Я люблю Украину, потому что она во мне, я ее знаю», — заявила российский политик.

Поклонская также выразила свое мнение по поводу президента Украины Владимира Зеленского. Она заявила, что если бы у нее была бы возможность за него проголосовать на выборах, то она отдала бы свой голос «за». А вот что касается президента-беглеца, Виктора Януковича, то, по словам Поклонской, она за него не голосовала. Но, несмотря на это, по словам Поклонской, она поддерживала режим Януковича.

Ранее мы сообщали, что в Офисе президента рассказали, что Зеленский стал меньше доверять людям.