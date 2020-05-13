Рада приняла законопроект «О банках» во втором чтении

Народные избранники на сегодняшнем внеочередном заседании смогли проголосовать за многострадальный проект закона «О банка» или, как его называют в народе, «антиколомойский» закон.

Об этом пишет «НБН«.

13 мая на внеочередном заседании украинского парламента был принят проект закона «О банках» во втором чтении. Благодаря этому закону, бывшие владельцы банков не смогут возвращать финучреждения под свой контроль.

Свой голос «за» отдали 270 нардепов. Голоса разделились так:

Слуга народа — 200

ОПЗЖ — 0

Европейская солидарность — 23

ВО «Батькивщина» — 0

Депутатская группа «За будущее» — 3

Голос — 18

Депутатская группа «Доверие» — 16

Внефракциооные — 10

Добавим, что принятие этого закона было одним из условий МВФ: без него Украина не может подписать соглашение и получить деньги от Междунарордного валютного фонда.

Теперь же пути к подписанию документов и получению нового транша практически открыты. Осталось лишь поставить под принятым документов подпись спикера и президента.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский просит нардепов принять «антиколомойский» закон.