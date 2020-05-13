СМИ раскрыли таинственное сообщение Зеленского: украинцы были всерьез взволнованы

Стало известно о том, что в Телеграме президента Украины всплыло непонятное сообщение, которое заинтриговало многих украинцев. «Я на базе», — говорится в нем, однако спустя какое-то время его резко удалили.

Об этой информации стало известно благодаря официальному Телеграм-каналу украинского лидера, передает «НБН».

Отмечается, что загадочное сообщение было опубликовано в 17:19 вчера, 12 мая. До сих пор никто не знает, к чему вообще его опубликовали. «Я на базе», — сказано в нем. Как только администраторы сообщества увидели, что совершили ошибку, через пару секунд сообщение удалили. Тем не менее в украинских СМИ всплыл этот скриншот.

Неизвестно, что имели введу те, кто ведет сообщество. Возможно, Владимир Зеленский прибыл куда-то, и модераторы перепутали чаты. Или же есть вероятность того, что администратор попросту ошибся, перепутав чаты.

На этом фоне украинские СМИ проявили заинтересованность и волнение насчет этого сообщения. Многие до сих пор думают над тем, что это за база, и кто вообще написал это сообщение.

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