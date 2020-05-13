Зеленский готов уволить Ермака с должности главы ОП — Береза

Бывший народный избранник Борислав Береза сообщил, что Владимир Зеленский готов заменить Ермака.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал Березы.

Экс-нардеп, ссылаясь на свои источники на Банковой заявил, что президент Зеленский готов к увольнению Ермака:

«Репутация Зеленского падает, во многом из-за Ермака. А рейтинг для Зеленского это особая тема».

На место главы ОПУ уже есть два кандидата, пишет Береза, — это замглавы ОП Сергей Трофимов или первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук:

«Трофимов сам ой как желает стать главой ОПУ. А Стефанчук не горит желанием, но Зеленский считает, что после всех скандалов с главами ОПУ Стефанчук станет самой подходящей кандидатурой.

Наверное, президент хочет чтобы глава ОПУ занимался своими обязанностями, а не решаловом, которой расцвело на Банковой с приходом Ермака. Его оставят во власти для работы по российскому направлению… Всё равно этим больше некому заниматься.

И еще один небольшой инсайд. В ближайшие дни кто-то из ОП вылетит с работы. И это точно».