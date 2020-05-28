Обострение на Донбассе: Грызлов рассказал, что должна сделать Украина, для отмены режима повышенной боевой готовности в «Л/ДНР»

Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил, что для того, чтобы НВФ так называемых «Л/ДНР» отменили повышенную боевую готовность своих подразделений, Украина должна «сделать шаги по деэскалации».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Постоянный представитель РФ на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов, заступился за так называемые «Л/ДНР». По его словам, Украина должна первой сделать шаги по деэскалации конфликта на Донбассе, и только тогда НВФ примут решение об отмене режима повышенной боеготовности своих подразделений.

По его словам, НВФ уже ждут от Украины этих шагов.

«Должны быть приняты шаги по деэскалации, и Донбасс настаивает на обсуждении и внедрении дополнительных мер», — заявил Грызлов.

По словам Грызлова, Донецк и Луганск не будут отменять свое решение, если Украина не выполнит это требование.

Как известно, на прошлой неделе «главари» так называемых «Л/ДНР» начали угрожать Украине эскалацией конфликта на Донбассе. Они обвинили ВСУ в «обстрелах» и «провокациях», и заявили, что готовы дать решительный ответ. Пасечник и Пушилин заявили, что подразделения НВФ приведены в повышенную боевую готовность. А по информации «Восточной правозащитной организации», в ОРДЛО началась мобилизация резервистом. Кроме того, в «Л/ДНР» начали формировать даже шахтерские роты.

После серии угроз, боевики усилили количество обстрелов по позициям ВСУ.

Ранее мы сообщали, что Кремль планировал создать на территории Украины новые «республики» в 2020 году.