Так дело не пойдет: Грызлов угрожает Украине непоправимыми последствиями

Главное Политика
Ник Петров0
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Глава делегации России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов выступил с резким выпадом в адрес Украины из-за неудавшихся очередных переговоров и стал угрожать непоправимыми последствиями.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Борис Грызлов.
Борис Грызлов угрожает Украине непоправимыми последствиями. Фото: dialog.ua.

Грызлов выразил недовольство тем, что украинские власти пытаются изменить Минские договоренности. По его словам, видеоконференция провалилась.

«Даже обмен документами не смог полноценно состояться», — заявил Кремлевский представитель.

Обвинив в этом власть Украины, Грызлов назвал произошедшее «киевским театром абсурда».

Особенно негативной была реакция главы российской делегации на заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости продления антироссийских санкций.

«Киев все дальше отходит от выполнения минских договоренностей. Так дело не пойдет», — сказал Грызлов.

Далее он обвинил Зеленского в затягивании конфликта и предупредил, что попытки украинских властей поменять Минские соглашения могут привести к «непоправимым последствиям» Правда каким именно, Грызлов не уточнил.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле все гораздо хуже, падение рейтинга Путину уже не остановить.


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