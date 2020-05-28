Так дело не пойдет: Грызлов угрожает Украине непоправимыми последствиями

Глава делегации России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов выступил с резким выпадом в адрес Украины из-за неудавшихся очередных переговоров и стал угрожать непоправимыми последствиями.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Грызлов выразил недовольство тем, что украинские власти пытаются изменить Минские договоренности. По его словам, видеоконференция провалилась.

«Даже обмен документами не смог полноценно состояться», — заявил Кремлевский представитель.

Обвинив в этом власть Украины, Грызлов назвал произошедшее «киевским театром абсурда».

Особенно негативной была реакция главы российской делегации на заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости продления антироссийских санкций.

«Киев все дальше отходит от выполнения минских договоренностей. Так дело не пойдет», — сказал Грызлов.

Далее он обвинил Зеленского в затягивании конфликта и предупредил, что попытки украинских властей поменять Минские соглашения могут привести к «непоправимым последствиям» Правда каким именно, Грызлов не уточнил.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле все гораздо хуже, падение рейтинга Путину уже не остановить.