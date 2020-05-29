На Гиркина опубликовали компромат: Бородай рассказал, что сделал экс-боевик со своей семьей

Бывший оккупант Игорь Гиркин (Стрелков), как оказалось, имеет достаточно темное прошлое. Он бросил собственную жену и детей ради молодой девушки. При этом он выселил их в сарай из московской квартиры. Сейчас же детям необходима медицинская помощь.

Об этой информации рассказал один из идеологов «Л/ДНР» Александр Бородай в эфире российской передачи, передает «НБН» со ссылкой на видео в YouTube.

«Было такое дело: Гиркин нашел для себя где-то в Донецке новую жену. Тогдашнюю супругу он вообще бросил почти на произвол с детьми-инвалидами. Он их решил поселить где-то в глухом селе под Ростовом. Известно мне сейчас только то, что этим детям нужна медпомощь», — сообщил Бородай.

После этого он сообщил, что новая жена Гиркина – это танцовщица из ночного клуба. С ней он, как сообщил Бородай, переехал в московскую квартиру. Однако бывший сепаратист точно не знает, живет ли сейчас с ней Стрелков.

«Гиркин, когда получал зарплату из рук ФСБ, тратил половину суммы на алименты ребенку, который был у него от первого брака. Даже я доплачивал ему примерно по 500 долларов в месяц», — сообщил он.

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