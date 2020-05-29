Западные эксперты сообщили, сможет ли Зеленский договориться с Путиным: подробности

Стало известно о том, что Владимир Зеленский находится в уникальном положении на сегодняшний день. Отдельные его политические решения говорят о том, что диалог с президентом РФ возможен. Однако есть у президента Украины и неудачи, которые вышеупомянутый диалог отдаляют.

Такое мнение выразил научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон, передает «НБН» со ссылкой на интервью «НВ».

«Зеленский пообещал Украине мир – это был ключевой фактор, благодаря которому бывший комик пробрался в президенты. Многие видели в нем надежду на лучшее будущее. И, действительно, даже сейчас мир в Украине для Зеленского – это самая первая задача», — сообщил Дикинсон в начале.

После этого он напомнил о разных реформах Зеленского и даже его переговоры с Путиным в «нормандском формате». Однако, по словам эксперта, желательного результата это не принесло. Даже более того, Москва успела обнародовать планы насчет ускорения выдачи паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса.

«Сейчас Зеленский почему-то затягивает с ответными ударами. ВСУ тоже в целом молчат на российские атаки. Зеленский сейчас подыгрывает нарративу Кремля о том, что РФ не является агрессором», — раскритиковал Зеленского старший научный сотрудник Евразийского центра Адриан Каратницкий.

Тем не менее директор центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук считает, что Зеленский производит нужное впечатление на Запад и самих украинцев. Она сослалась на то, что президент зациклил внимание на вопросе человеческой жизни, чего не было при Порошенко. Она считает, что этот «альтернативный подход» привел политику Зеленского к успехам, и из-за давления Европы диалог между президентами может начаться.

Таким образом мнения политологов разделились. Проблема заключается в том, что у Зеленского есть и успехи, провалы, поэтому мнения экспертов настолько расходятся.

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