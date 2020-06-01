Диалог между Украиной и Россией не клеится — Песков

Политика
Христина Качоровська0
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В Кремле отметили, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет выполнять взятые на себя обязательства.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото — rg.ru

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ТАСС«.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день диалог между Украиной и Россией на высшем уровне никак не развивается.

Таким образом Песков ответил на вопрос СМИ о том, почему Кремль не приглашает украинского президента на парад Победы:

«Что касается президентов Украины и Грузии… Мы имеем определенны контакты, но всё-таки сейчас не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии общения на высшем уровне».

При этом, добавил Песков, чтобы диалог с Кремлем возобновился, президентам других стран нужно выполнить взятые на себя общения.

Напомним, ранее мы писали, что в Кремле не знают, будут ли приглашать Зеленского на парад в Москву.


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