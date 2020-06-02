Песков отреагировал на подготовку военного парада в «ДНР»: подробности заявления пресс-секретаря Путина

Появился комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова по поводу проведения 24 июня парада Победы в так называемой «ДНР». По словам Пескова, это «хорошая идея».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

В Кремле отреагировали на инициативу «властей» так называемой «ДНР» провести парад Победы 24 июня. Представитель Путина Песков не оставил без внимания тот факт, что боевики решили провести парад Победы в тот же день, что и Кремль – 24 июня.

«Это вполне может быть приурочено к параду в Москве», — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера одобряет парад Победы в оккупированном Донецке, и более того, считает, что «этим можно гордиться».

«Проведение парада по случаю знаменательной даты – 75-летия победы в Великой Отечественной войне наших народов вполне понятно, и это то, чем можно гордиться», — заявил представитель Путина.

Как известно, «власти» так называемой «ДНР», несмотря на пандемию коронавируса, решили не отказываться от проведения парада Победы в этом году. Главарь террористов Денис Пушилин заявил, что парад Победы состоится в оккупированном Донецке 24 июня.

Стоить отметить, что эту дату оккупанты выбрали неспроста, ведь до этого в Кремле приняли решение провести парад Победы 24 июня. Кроме того, по словам Пушилина, 24 июня жителей Донецка ожидают масштабное мероприятие, посвященное 75-летию победы во Второй мировой войне.

Как известно, из-за пандемии коронавируса в так называемой «ДНР» 9 мая не состоялся парад Победы. Кроме того, отменили парад Победы и в соседней псевдореспублике «ЛНР».

Ранее мы сообщали, что Песков рассказал, будут ли жители Донбасса голосовать за изменения в Конституцию РФ.