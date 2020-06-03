Николай Тищенко, во время заседания парламента, переписывался с Зеленским (ФОТО)

Одиозный депутат и бывший телеведущий обсуждал с президентом, какие борды лучше размещать во время своей предвыборной кампании. Как известно, Николай Тищенко хочет баллотироваться на пост мэра Киева.

Переписку нардепа с президентом зафиксировали журналисты издания «Буквы«, пишет «НБН«.

Как видно из фото, Тищенко отправляет Зеленскому несколько вариантов политических баннеров и спрашивает:

«Так нормально будет?».

Далее депутат ведет переписку с некой Светой Ш о съемках, которые пройдут на этой неделе. В этой же переписке он сообщает, что на Банковой его попросили пока что не начинать развешивать борды:

«Мы же в Офисе президента решили, что пока без партийных бордов. Зеленский звонил и просил не начинать борд-программу».

Помимо этого, Тищенко, вместо того, чтобы слушать заседание парламента, просил у кого-то достать ему контакты ректоров нескольких ВУЗов.

Также депутат получил сообщение от некого Вити Кулика: последний жаловался, что директор Оболонского рынка не позволяет торговать Жанне и Кобе.

Напомним, ранее мы писали, что трое кандидатов от «Слуги народа» готовы бороться за пост мэра Киева.