Владимир Путин допустил очень серьезную ошибку во внутренней политике Российской Федерации. Она заключается в отсутствии здравого смысла на нужды народа, и в чрезмерной заботе своими рейтингами наряду с популистскими шоу. К этому была приведена историческая параллель.

Такое мнение выразил историк Андрей Збуков в своей статье на Inforesist, передает «НБН».

«Российский президент, как часто делали его предшественники, совершает большую ошибку. Он навязывает собственный парад и личное голосование в государстве буквально любой ценой. Это страшно. Таким же образом миллионы людей были лишены жизней. И все ради любой цены. Так уже 70 лет тотальной диктатуры. Мы знаем, что так называемая любая цена – это в 99% случаев страдания и гибель тысяч невинных людей», — сообщил историк в начале.

После этого он сообщил, что в стране, где построена подобная система, не может держаться ничего слишком долго. Он сообщил, что при таких обстоятельствах ценится не труд обычного человека, а слово правителя, — это сильно вредит качеству.

«В свое время Александр Солженицын призвал сберечь народ после социалистического разорения. Путин не только его не сберег, но еще и усугубляет экономический и политический кризисы», — сообщил он.

В конце Зубков сообщил, что большинство действий Путина являются катастрофически губительными для страны. По его мнению, такой лидер не сможет полноценно реализовать свои планы из-за коррумпированной и непродуманной системы, которую я сам и построил.

Напомним, в «ДНР» выдвинули новое требование Киеву: реакция на визит Ермака в Берлин.