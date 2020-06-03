Украинский нардеп Виктор Медведчук может поехать на парад Победы в Москву

Как сообщает источник, на данный момент Медведчук решает, поехать на парад одному или же со своими коллегами их партии «ОПЗЖ».

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Легитимный«.

«Медведчук собрался на парад Победы в Москву. Сейчас он решает, ехать одному или с делегацией от «ОПЗЖ»».

Источник добавил, что в Москве у Медведчука запланирована встреча со своим кумом, Владимиром Путиным, где они обсудят вопрос Украины:

«Поездка «ОПЗЖ» на парад в Москву используют для пиара политсилы перед местными выборами. Это должно прибавить им голосов на Юго-Востоке».

Напомним, ранее мы писали, что парад Победы в Москве пройдет 24 июня.