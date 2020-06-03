ВСУ готовятся к внезапному наступлению на Донбасс – Гиркин отличился серьезной провокацией

Главное Политика
Родион Власов0

Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил о том, что армия Украины якобы готовится прорываться на Донбасс. Он сослался на то, что в так называемых «республиках Л/ДНР» фиксируются перемещения ВСУ, несмотря на затишье в Донецке и Луганске.

Игорь Гиркин
Игорь Гиркин. Фото — Theins.ru

Об этой информации сообщил лично Стрелков на своей страничке «Вконтакте», передает «НБН».

«Мы сейчас можем увидеть на основных участках боевого соприкосновения ДНР и ЛНР затишье. Однако так происходит не везде. Уже 4 дня подряд в республиках фиксируются незначительные перестрелки. Разведка, в свою очередь, зафиксирована непрерывные перемещения военных Украины», — сообщил он в начале.

После этого Гиркин рассказал, что ВСУ привозят к линии фронта боеприпасы, а также дополнительные силы военнослужащих.

«Я не располагаю достаточным количеством данных, но в Донецке власти находятся в легкой панике. Они истошно кричат о мобилизации. Из этого можно сделать один вывод: ВСУ готовится к внезапному наступлению на Донбасс», — сообщил Гиркин в конце.

Напомним, Путин совершает большую ошибку: Зубков о крахе политических планов российского лидера.


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