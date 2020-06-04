Украина решилась на компромисс по Донбассу: Кулеба рассказал подробности исторического решения

Официальная власть Украины готова к важным компромиссам ради возврата своих территорий. Украина решилась пойти на обсуждение особых статусов Крыма и Донбасса.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ», передает «НБН».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба склонился к решению, что выше указанные регионы могут получить особые статусы, но с определенными оговорками. Кулеба подчеркивает, что Украина готова к определенным уступкам, но при этом власть твердо стоит на полноценном восстановлении контроля на границе. Таким образом Украина сможет вернуть себе привычную зону государственного влияния.

«Мы можем предложить РФ решение вопроса по оккупированным территориям. Необходимо установить суверенный контроль Украины над границей. Это позволит избежать конфликтов и новых жертв. Ради этого мы готовы к переговорам об особых статусах Крыма и Донбасса в рамках Украины, но однозначно эти регионы будут лишены права на вето относительно общенациональных решений», — сказал Кулеба.

Напомним, как сообщалось ранее, Лукашенко отправил правительство в отставку: президент РБ объяснил причины неожиданного решения.