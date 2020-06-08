В Офисе президента просят соцкомпании «поднять» рейтинг власти

Рейтинг президента и его политсилы продолжает падать, особенно на фоне последних скандальных ситуаций в стране. Поэтому на Банковой решили скорректировать реальные цифры.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

По словам источника, в ОП обеспокоены снижением рейтинга власти, поэтому договорились с двумя соцкомпаниями, чтобы те провели опрос и быстро «сравняли» цифры обваливающегося рейтинга власти:

«Рейтинг «Слуги народа» должен быть в районе 29-31%, а рейтинг Зеленского — не ниже 40%».

Напомним, ранее мы писали, что украинцы критически оценивают первый год президентства Зеленского.