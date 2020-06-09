Путин и Меркель обсудили урегулирование конфликта на Донбассе: президент РФ выдвинул единственное требование Киеву

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Политики затронули вопрос урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на пресс-службу российского президента.

Канцлер Германии Ангела Меркель, сегодня, 9 июня созвонилась с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Политики обсудили борьбу с пандемией, военный конфликт в Ливии, но больше всего Путин и Меркель уделили внимания вопросу урегулирования конфликта на Востоке Украины.

Отмечается, что стороны выразили обеспокоенность отсутствием реализации Минских соглашений, а также выполнением парижского коммюнике, которое было согласовано в Париже, в декабре 2019 года.

Кроме того, российский лидер озвучил требование Киеву по Донбассу. Путин в очередной раз заявил, что Киев должен обсуждать вопрос урегулирования конфликта на Донбассе с подконтрольными РФ боевиками ОРДЛО.

«Президент РФ вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском», — сообщается на сайте президента РФ.

Стоить отметить, что в Кремле в очередной раз войну на Донбассе назвали «внутриукраинским конфликтом».

Напомним, что 5 июня президент Украины провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелою Меркель. Политики обсудили вопрос урегулирования конфликта на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что политолог Бортник рассказал, поможет ли обновленный состав переговорщиков со стороны Украины в Минске достичь прогресса в переговорах по Донбассу.