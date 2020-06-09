В «ЛНР» начался бунт: «власти» отрезали телефонную связь и интернет (видео)

На оккупированной части Донбасса люди взбунтовались из-за отсутствия выплат. Свой протест выразили шахтеры в городе Антрацит. В ответ на это Леонид Пасечник пошел на блокировку интернета, социальных сетей, а также мобильной связи.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на сообщения людей в соцсетях, передает «НБН».

Отмечается, что помимо вышеупомянутых запретов, был также перекрыт пассажирский и коммунальный транспорт в городе. Скорее всего, так называемые «власти республики» боятся массовых протестов недовольных людей.

Кроме того, была введена блокада города Антрацит. Пасечник намеревается предотвратить социальный взрыв, а также забастовки в других частях «ЛНР».

«Поселок Дубовский заблокировали. Там шахта «Комсомольская». Они говорят, что это все связано с COVID-19. Но местные говорят, что вспышки коронавируса нет в этом регионе», — сообщил один из жителей оккупированного Донбасса.

Блогер и журналист Денис Казанский записал соответствующее видео насчет протестов и начавшихся блокировок. Он считает, что экономика оккупированного Донбасса уже начала «трещать по швам».

Напомним, в «ОПЗЖ» открыто поддержали Россию: скандальное заявление распространилось в соцсетях.