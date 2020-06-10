Адвокат Илья Новиков прокомментировал вручение подозрения Порошенко

Политика
Христина Качоровська0
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По словам правозащитника, в Госбюро обманули пятого президента: вместо допроса, который был запланирован сегодня, в ГБР попытались вручить Порошенко подозрения по совершенно другому делу.

Илья Новиков
Илья Новиков. Фото — focus.ua

Об этом Илья Новиков завил возле здания ГБР, передает «НБН«.

«Допрос не состоялся, потому что они вообще не планировали проводить допрос. Они вызвали Порошенко в ГБР, чтобы сообщить о подозрении… Когда мы вошли в кабинет для допроса, к нам тут же пришел работник ОГП. Он даже не представился, а сразу попытался вручить подозрение… Так как всё это происходило вопреки закону, мы отказались от общения с представителем ОГП и Петр Порошенко покинул здание Госбюро»

Адвокат добавил, что сотрудники ГБР специально заманили пятого президента по фейковому делу о картинах, чтобы вручить подозрение по совершенному другому делу:

«Подозрение касается дело о назначении гражданина Семочко замглавы Службы внешней разведки. Это дело также полностью фальсифицированное… Они считают, что Порошенко назначил Семочко в обход процедуры, чтобы присвоить себе его зарплату».

Напомним, ранее в ГБР заявили, что вручили Порошенко подозрение.


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