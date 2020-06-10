Адвокат Илья Новиков прокомментировал вручение подозрения Порошенко

По словам правозащитника, в Госбюро обманули пятого президента: вместо допроса, который был запланирован сегодня, в ГБР попытались вручить Порошенко подозрения по совершенно другому делу.

Об этом Илья Новиков завил возле здания ГБР, передает «НБН«.

«Допрос не состоялся, потому что они вообще не планировали проводить допрос. Они вызвали Порошенко в ГБР, чтобы сообщить о подозрении… Когда мы вошли в кабинет для допроса, к нам тут же пришел работник ОГП. Он даже не представился, а сразу попытался вручить подозрение… Так как всё это происходило вопреки закону, мы отказались от общения с представителем ОГП и Петр Порошенко покинул здание Госбюро»

Адвокат добавил, что сотрудники ГБР специально заманили пятого президента по фейковому делу о картинах, чтобы вручить подозрение по совершенному другому делу:

«Подозрение касается дело о назначении гражданина Семочко замглавы Службы внешней разведки. Это дело также полностью фальсифицированное… Они считают, что Порошенко назначил Семочко в обход процедуры, чтобы присвоить себе его зарплату».

Напомним, ранее в ГБР заявили, что вручили Порошенко подозрение.