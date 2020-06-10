Шарий переплюнул скандал Гордона: эксклюзивное интервью с Денисом Пушилиным

Известный украинский блогер и журналист Антолий Шарий после своего недавнего анонса о неожиданном госте для интервью обнародовал эксклюзивное видео со скандально известным лидером «ДНР» Денисом Пушилиным.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Ютуб-канал Шария.

Шарий перед началом интервью спародировал известное заявление Дмитрия Гордона о «флешке для Гааги». Блогер высмеял Гордона отметив, что пока флешка летит в Гаагу, зрители могут сами ознакомиться с видео материалом.

«Это интервью записывается для Гааги. Это первое интервью, но не последнее. Представители Дениса Пушилина сами связались с нами, и мы не могли отказать им, ведь Гаага нуждается в нас. Я надеюсь, что в ближайшее время флешку с этим интервью мы сможем передать в королевство Нидерландов», — иронично заявил Шарий.

Интервью с Пушилиным оказалось довольно объемным и судя по словам Шария далее последует продолжение. Уже сейчас можно отметить мнение Пушилина о шагах Зеленского к миру, и о шансах завершить войну при нынешней власти. Кроме того, Пушилин прокомментировал скрытие данных о смертности в «ДНР» и назвал главное преимущество «ДНР» над Киевом.

Напомним, как сообщалось ранее, Соловьев проговорился о поддержке Россией «Л/ДНР»: Голобуцкий раскрыл подробности.