Грызлов выступил с угрозой в адрес Украины после неудачных переговоров ТКГ с новыми представителями от ОРДЛО: СМИ

Представитель от РФ в ТКГ Борис Грызлов в очередной раз проявил нервную реакцию, после появления в составе группы новых представителей оккупированного Донбасса в лице журналистов Казанского и Гармаша.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Грызлов с возмущением заявил о своем требовании к Киеву вести переговоры непосредственно с представителями боевиков «Л/ДНР».

Заявление российского политика распространили ряд СМИ РФ.

Представитель Москвы подчеркнул, что политическая часть Минских соглашений должна быть согласована с руководством «республик» ОРДЛО, которые, кстати, уже давно являются гражданами и подданными России. Так чьи они представители? Вопрос риторический.

Грызлов пригрозил «заморозкой» Минского формата.

«Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса», — заявил он.

По мнению экспертов, наоборот, такая позиция России лишний раз подтверждает стремление Кремля доказать, что война на Донбассе является внутренним конфликтом в Украине.

И это стремление понятно, Кремль уже неоднократно пытался снять с себя пятно агрессора, чтобы убедить Запад снять санкции.

Ранее сообщалось о том, что астролог Влад Росс рассказал, как Зеленский может обнулить планы Путина по Донбассу.