Киев впервые согласился на уступки для «ДНР» — подробности заявления Никоноровой

Самопровозглашенный «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова заявила о том, что Киев впервые отреагировал на правки в закон об особом статусе, которые предложила «республика».

Об этом сообщил ряд сепаратистских СМИ, передает «НБН».

Никонорова заявила об уступках со стороны Киева и назвала это событие историческим прорывом.

«Впервые за всю историю существования политической группы мы получили официальный документ, который содержит реакцию представителей Украины на предложенный ДНР акт о внесении изменений в закон об особом статусе наших территорий. Ознакомление с проектом с нашей стороны завершено, и мы отправили наши правки по нему», — заявила Никонорова.

Никонорова добавила, что данный документ имеет мало зацепок для достижения особого статуса Донбасса. Она отметила, что это лишь небольшой, но очень важный шаг. Далее «республика» намеривается закрепить свой особый статус на конституционном уровне. В «ДНР» уверены, что главы стран «Нормандской четверки» окажутся на их стороне в достижении этой цели.

Напомним, как сообщалось ранее, Зеленского ждет расплата – в РФ яростно отреагировали на оскорбления от президента Украины.