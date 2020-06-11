Кремль выдвинул новый наглый ультиматум Зеленскому: чего добивается Путин

Команда Путина постоянно ищет рычаги влияния и давления, чтобы заставить Украину публично признать оккупированный Крым российским.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Совет Федерации РФ выдвинул Зеленскому новое требование, признать необратимость статуса Крыма в обмен на налаживание двухсторонних отношений в торговой сфере.

Такое требование было озвучено председателем международного комитета Совфеда Константином Косачевым.

Как заявил Косачев, экономики двух соседних стран должны априори быть заинтересованы в развитии двухстороннего сотрудничества, однако санкции, введенные против России, в том числе и Украиной, вызывают возмущение в Кремле.

«Все эти условия делают нашу кооперацию невозможной, что бьет по украинским интересам в первую очередь, но также и по российским», — заявил представитель Совфеда РФ.

По словам Косачева, если в Украине поймут, что статус Крыма необратим, то это может стать новым толчком в развитии отношений, и многое может измениться к лучшему.

Ранее сообщалось о том, что мы могли отстоять Крым и могло не быть оккупации Донбасса.