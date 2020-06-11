Медведчук – единый кандидат в президенты Украины от Путина: Томенко

Путин и его команда хотят поставить крест на Зеленском и активизировала подготовку нового своего президента Украины.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на obozrevatel.com.

Такое мнение высказал известный украинский политик Николай Томенко.

Он считает не случайным появление в социологических опросах и президентских рейтингах фамилии Медведчук.

С учетом того, что в ОПЗЖ появились серьезные разногласия между группой Бойко-Левочкина и группой Медведчука, становится понятным, что у Юрия Бойко уже нет шансов стать кандидатом от Путина.

Начавшаяся крупная рекламная кампания с Медведчуком и его женой Оксаной Марченко, которая проходит на трех телеканалах, а также появившаяся куча разных экспертов и политологов, ежедневно обосновывающих образ Медведчука, как единственного прагматичного и правильного политика в Украине, говорит о реальном старте кандидата от Путина.

По словам Томенко, Медведчук и его команда явно надеются на досрочные выборы в Верховную Раду и, возможно, на президентские. Риторика экспертов, оплаченная деньгами кума Путина является тому свидетельством.

Поэтому, по мнению политика, сейчас, как никогда, перед центристскими политическими силами Украины стоит задача максимально скоординировать свои усилия с целью недопущения реализации нового путинского плана под названием «Малороссия».

Ранее сообщалось о том, что Кремль выдвинул новый наглый ультиматум Зеленскому, чего добивается Путин.