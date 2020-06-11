Местные выборы в Украине могут перенести: Шмыгаль назвал условие

Местные выборы, которые должны состояться в Украине этой осенью, могут быть перенесены из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Такое предположение выразил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал «Реал».

Ухудшение ситуации с коронавирусом может стать причиной того, что местные выборы в Украине могут перенести. Таким предположением поделился глава правительства Денис Шмыгаль, во время пресс-конференции, по случаю 100 дней работы Кабинета Министров.

По словам главы правительства, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, в стране могут ввести более строгие карантинные ограничения, а также перенести местные выборы. Премьер-министр добавил, что он все-таки надеется, что местные выборы в Украине, состоятся в октябре 2020 года.

Как известно, ранее по этому поводу высказался глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Вот только представитель «Слуг» уверил, что местные выборы в Украине переносить не будут, и они состоятся осенью 2020 года. Арахамия отметил, что для того, чтобы перенести местные выборы, необходимо «менять» Конституцию.

Ранее мы сообщали, что Шмыгаль озвучил главное условие своей отставки.