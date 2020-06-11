«Нацкорпус» обьявил мобилизацию из-за Сивохо: известно, что произойдет в пятницу

Активисты «Нацкорпуса» начали призывать своих соратников для того, чтобы те в пятницу пришли на заседание Печерского суда. Там специалисты будут рассматривать иск, что был дан Сивохо против ветеранов ООС.

Об этой информации сообщил «Нацкорпус» на официальной страничке в YouTube, передает «НБН».

Отмечается, что искрой для возможных столкновений стал тот момент, когда Сергей Сивохо решил подать иск в суд против ветеранов ООС. Известно, что они были участниками потасовки, которая произошла во время презентации Нацплатформы примерения, а также единства.

Позже «Нацкорпус» опубликовал видоролик, в котором говорится об открытом заседании по этому делу. В нем они разъяснили, что Сивохо преувеличил все произошедшее и, более того, обвинили его в симуляции.

«Теперь наших воинов Донбасса решили обвинить в том, что они не удержали в нужном положении ватника-сепаратиста Сивохо», — подытожили активисты.

Известно, что суд начнет свое заседание уже в пятницу, 12 июня, в 14:30. Неизвестно, что будут требовать националисты, и пойдут ли они на провокации.

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