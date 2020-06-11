Трое суток боев и пару недель на «зачистку»: Гиркин объяснил, как могут поступить ВСУ с ОРДЛО

Бывший командир подразделения боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал о возможном наступлении войск Украины на оккупированный Донбасс и его результатах.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.

Как считает Гиркин, подразделения ВСУ могут начать наступление, но только «по распоряжению западных партнеров».

И главный вопрос, по его мнению, заключается в том, является ли сегодняшняя ситуация подходящей для полного разгрома псевдореспублик и «окончательной дискредитации Путина перед его собственными россиянскими «силовиками».

«Я сам вижу аргументы и «за», и «против», Но каково решение «партнеров» — могу только гадать», — сообщил Гиркин.

По мнению бывшего боевика ни киевские власти, ни западные партнеры ничего не теряют.

«До Киева ВС РФ точно не пойдут, а за какую-нибудь отбитую Авдеевку — можно ТА-А-АКИХ новых санкций наплодить — что «мало не покажется», — подчеркнул он.

Хотя, как считает экс-боевик, у «кремлевских гномов» сегодня полно других более важных проблем и задач, чем какой-то «токсичный актив» в виде двух непризнанных республик».

«И тогда все закончится за трое суток основных боев и потом еще недель-двух-трех на „зачистку“», — пояснил Гиркин.

Ранее сообщалось о том, что Кремль выдвинул новый наглый ультиматум Зеленскому.