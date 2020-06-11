Вопрос водоснабжения Крыма мы не рассматриваем — Шмыгаль

Как отметил премьер-министр, проблемы с отсутствием воды на полуострове должны решить оккупанты.
Об этом Шмыгаль рассказал во время своего брифинга, пишет «НБН«.
Чиновник отметил, что Украина, конечно же, обеспокоена ситуацией в Крыму. Но, при этом, сейчас вопрос возобновления водоснабжения в правительстве не рассматривают:
«Водоснабжение Крыма… Вы знаете, что мы воду в Крым не подаем. Мы не можем этого делать.
Тут уже возникает второй вопрос: если Россия оккупировала Крым, то почему не выполняет свои обязанности как оккупанта? Они все чётко прописаны в международной конвенции.
Я повторюсь, нас очень беспокоит вопрос с водой на полуострове, но водоснабжения мы возобновлять не готовы».
Напомним, ранее мы писали, что украинские министры категорически против водоснабжения Крыма.