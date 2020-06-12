А если мы приведем Януковича? — в Кремле возмущены введением новых людей в состав ТКГ от Украины

Важное Политика
Христина Качоровська0
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Как известно, на последних переговорах Трехсторонней контактной группы сторону Украины представляли несколько новых людей: журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, доктор Константин Либстер и юрист Вадим Горан. Все они до начала войны на Донбассе проживали там, но после были вынуждены убегать из оккупированных территорий.

Флаги Украины и России
Флаги Украины и России. Фото — 24tv.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на российский «Коммерсантъ«.

Сейчас же их привлекли к переговорам в ТКГ, чтобы они представляли именно людей Донбасса. Но это уже не устраивает Москву и так называемых «Л/ДНР». Здесь считают, что Донбасс должны представлять не переселенцы, а те, кто сейчас проживает в ОРДЛО.

Один из представителей российских госструктур, также заявил, что внедрение новых людей в ТКГ — это отвлекающий манёвр Киева. Мол, Украина делает всё, лишь бы не выполнять Минские соглашения и договоренности принятые на саммите в Париже:

«Новые переговорщики — это представители Украины, а не ОРДЛО. Киев не имеет права сам выбирать, кто будет представителем конфликтующей стороны, кто будет представлять Донецк и Луганск. А если завтра «Л/ДНР» приведут Януковича и будут с ним решать вопрос конфликта на Донбассе?».

Напомним, ранее мы писали, что Денис Казанский рассказал о своих первых переговорах в ТКГ.


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