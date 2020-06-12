А если мы приведем Януковича? — в Кремле возмущены введением новых людей в состав ТКГ от Украины

Как известно, на последних переговорах Трехсторонней контактной группы сторону Украины представляли несколько новых людей: журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, доктор Константин Либстер и юрист Вадим Горан. Все они до начала войны на Донбассе проживали там, но после были вынуждены убегать из оккупированных территорий.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на российский «Коммерсантъ«.

Сейчас же их привлекли к переговорам в ТКГ, чтобы они представляли именно людей Донбасса. Но это уже не устраивает Москву и так называемых «Л/ДНР». Здесь считают, что Донбасс должны представлять не переселенцы, а те, кто сейчас проживает в ОРДЛО.

Один из представителей российских госструктур, также заявил, что внедрение новых людей в ТКГ — это отвлекающий манёвр Киева. Мол, Украина делает всё, лишь бы не выполнять Минские соглашения и договоренности принятые на саммите в Париже:

«Новые переговорщики — это представители Украины, а не ОРДЛО. Киев не имеет права сам выбирать, кто будет представителем конфликтующей стороны, кто будет представлять Донецк и Луганск. А если завтра «Л/ДНР» приведут Януковича и будут с ним решать вопрос конфликта на Донбассе?».

Напомним, ранее мы писали, что Денис Казанский рассказал о своих первых переговорах в ТКГ.