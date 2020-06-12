Этот день настал – Кулеба сообщил, что в НАТО приняли важное решение по поводу Украины

В НАТО приняли решение предоставить Украине статус Партнера расширенных возможностей. Этим радостным известием поделился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Twitter-аккаунт Дмитрия Кулебы.

Об этом важном событии стало известно, сегодня, 12 июня. Новостью поделился руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба в социальной сети Twitter.

«Этот день настал», — радостно сообщил министр.

Кулеба в первую очередь поблагодарил украинских партнеров в НАТО, благодаря которым это решение, по словам министра, стало возможным.

Стоить отметить, что статус Партнера расширенных возможностей НАТО открывает перед Украиной новые горизонты. В пресс-службе НАТО сообщают, что во-первых, Украина получит доступ к программам по взаимодействию, а во-вторых Украина отныне имеет доступ к более широкому обмену информацией со странами-членами НАТО.

Таким образом, Украина вышла на новый уровень взаимоотношений с НАТО.

Цей день настав. Я щиро вдячний нашим партнерам в Альянсі, завдяки яким це рішення стало можливим. Україна нарешті отримала статус Партнера розширених можливостей НАТО. Ми робимо одні одних сильнішими разом! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 12, 2020

Напомним, что заявку в Программу расширенных возможностей НАТО, Украина подала еще в январе 2020 года. Тогда, Альянс принял на рассмотрение заявку Украины. Кроме того, в апреле 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что говорить о присоединении Украины к Программе расширенных возможностей НАТО еще рано.

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