Юлия Тимошенко поддержит Олега Ляшко на внеочередных парламентских выборах в 208 округе

На данном округе в Черниговской области будут ещё одни парламентские выборы: людям придется выбрать другого депутата, вместо умершего нардепа Давиденко.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

Не так давно экс-нардеп Олег Ляшко официально заявил, что будет баллотироваться по 208 округу. Сегодня же, 15 июня, нардеп Юлия Тимошенко заявила, что поддерживает Ляшко в этих досрочных выборах:

«Наша политсила во время совещания поддержала Олега Ляшко, как единственного представителя украинских сил. Наша партия решила не выдвигать здесь своего кандидата. Мы также будем просить все партии поддержать Олега Ляшко».

Как добавила Тимошенко, Черниговская область родная для Ляшко и там у него безумная поддержка.

Напомним, ранее мы писали, что Тимошенко и Ляшко «засекли» в ресторане за одним столиком.