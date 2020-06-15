В Кремле отреагировали на новый статус Украины в НАТО: заместитель Лаврова выступил с заявлением

В Кремле отреагировали на решение НАТО предоставить Украине статус Партнера с расширенными возможностями. Власти Кремля заявили, что таким образом Альянс демонстрирует отсутствие интереса в окончании войны на востоке Украины.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Хвиля».

Новый статус Украины в НАТО не смог оставить без внимания Кремль. С заявлением по этому поводу выступил заместитель руководителя МИД РФ Александр Грушко. По его словам, новый статус Украины в НАТО, демонстрирует то, что Альянс не заинтересован в окончании конфликта на востоке Украины. При этом заместитель Сергея Лаврова, назвал войну на Донбассе «внутренним украинским конфликтом».

Кроме того, российский чиновник обвинили НАТО в том, что Альянс якобы хочет усилить свое влияние на территории Европейского континента. Именно поэтому в Альянсе приняли данное решение по поводу Украины.

Напомним, о том, что Украина вышла на новый уровень сотрудничества с НАТО стало известно в пятницу, 12 июня. Данное известие сообщил главный дипломат Украины Дмитрий Кулеба.

В свою очередь вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стафанишина заявила, что Украина будет стремиться стать полноправным членом НАТО.

Ранее мы сообщали, что в ТКГ озвучили главную цель РФ по Донбассу.