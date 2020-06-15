Жить в Украине или в РФ: Казанский рассказал, какой выбор сделает население Донбасса

Известный украинский журналист, блогер Денис Казанский, который недавно вошел в состав переговорщиков со стороны Украины в ТКГ считает, что жители ОРДЛО готовы сделать свой выбор в пользу Украины, а не РФ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал ASPInews.

Денис Казанский выразил уверенность в том, что большинство жителей временно оккупированных Донецкой и Луганской областей выбрали бы жизнь в Украине, а не в Российской Федерации. Казанский отметил, что он мониторит в социальных сетях настроения жителей так называемых «Л/ДНР». По его словам, та ситуация, которая сложилась в псевдореспубликах, крайне не устраивает жителей ОРДЛО. Поэтому они, по словам журналиста, готовы сделать свой выбор в пользу Украины.

Вот только этот выбор будет сделан не из патриотических побуждений, а из-за желания получить нормализацию своей жизни. Представитель оккупированной Донецкой области в ТКГ отметил, что жители ОРДЛО на фоне развала экономики «Л/ДНР», видят в Украине стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Как известно, украинский журналист и блогер Денис Казанский недавно вошел в обновленный состав переговорщиков со стороны Украины в ТКГ по урегулировании конфликта на Донбассе.

Напомним, что ранее блогер Анатолий Шарий раскритиковал появление Дениса Казанского и Сергея Гармаша в ТКГ. Он заявил, что на месте «той стороны», он бы отказался бы вести переговоры.

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