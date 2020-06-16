Всему приходит конец – Кравчук рассказал, произойдет ли ближайшим временем смена власти в РФ

Первый президент Украины Леонид Кравчук выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин будет отстранен от власти в РФ. Вот только, по мнению, бывшего украинского лидера, это событие произойдет еще не скоро.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Президент РФ Владимир Путин будет отстранен от власти, вот только случится это не скоро. Так считает, первый президент Украины Леонид Кравчук. Бывший украинский лидер прогнозирует, что Путин может сам покинуть свой пост. Но есть и второй вариант. По словам Кравчука, россияне могут попросту не переизбрать Путина на пост президента РФ. Но в ближайшем будущем смены руководителя Кремля не будет. Кравчук отметил, что в данном случае хорошо поработала кремлевская пропаганда, которая по его словам, «оглушила российского избирателя».

Но все-таки рано или поздно смена власти в Кремле неизбежна.

«Всему приходит конец. Поэтому придет конец и там – как приходил конец и нашим президентам, которые думали, что они уже схватили Бога за бороду», — заявил Кравчук.

Напомним, ранее мы писали, что Кравчук рассказал, какую цену заплатит Украина за вступление в НАТО.