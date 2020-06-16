Выборы мэра Киева: в «Слуге народа» рассказали, когда определятся со своим кандидатом

Политика
Христина Качоровська0
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Как известно, сразу четверо депутатов от фракции «Слуга народа» готовы баллотироваться на пост мэра Киева. Но на выборы от партии пойдет лишь один из них.

Александр Корниенко
Александр Корниенко. Фото — pravda.com.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Depo«.

Так, по словам главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко, они сперва проведут социологию, которая поможет им определить, кого из «слуг» отправить на выборы:

«У нас есть четыре претендента — Ирина Верещук, Александр Дубинский, Александр Качура и Николай Тищенко. Сейчас они проводят свою агитацию… Кто-то вешает рекламу на бордах, кто-то газеты раздает».

Но баллотироваться на выборы мэра Киева будет только один представитель пропрезидентской партии. Кто именно — решат на праймериз в конце июня. Сам же праймериз пройдет после того, как проведут соцопрос и поймут, у какого кандидата больше шансов на победу.

Напомним, ранее мы писали, что Кличко не хочет идти на выборы мэра Киева от «Европейской солидарности».


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