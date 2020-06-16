Выборы мэра Киева: в «Слуге народа» рассказали, когда определятся со своим кандидатом

Как известно, сразу четверо депутатов от фракции «Слуга народа» готовы баллотироваться на пост мэра Киева. Но на выборы от партии пойдет лишь один из них.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Depo«.

Так, по словам главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко, они сперва проведут социологию, которая поможет им определить, кого из «слуг» отправить на выборы:

«У нас есть четыре претендента — Ирина Верещук, Александр Дубинский, Александр Качура и Николай Тищенко. Сейчас они проводят свою агитацию… Кто-то вешает рекламу на бордах, кто-то газеты раздает».

Но баллотироваться на выборы мэра Киева будет только один представитель пропрезидентской партии. Кто именно — решат на праймериз в конце июня. Сам же праймериз пройдет после того, как проведут соцопрос и поймут, у какого кандидата больше шансов на победу.

Напомним, ранее мы писали, что Кличко не хочет идти на выборы мэра Киева от «Европейской солидарности».