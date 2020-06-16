Я бы в крови российские войска утопил – Турчинов предупредил Путина насчет Крыма (видео)

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал о том, что бы он мог сделать в 2014 году, если бы у него была сегодняшняя украинская армия. По его словам, он сумел бы утопить в крови войска РФ, после чего сбросил бы их в Черное море.

Об этом заявил сам Турчинов во время эфира программы «Рандеву», передает «НБН» со ссылкой на «Диалог.UA».

«Я скажу вам откровенно: была бы у меня одна десятая той армии, которая была в Украине в самом начале 2019 года, я бы в крови российские войска утопил. А затем я бы сбросил их в акваторию Черного моря», — сообщил он.

Турчинов также выразил уверенность в том, что президент Российской Федерации Владимир Путин понимает исключительно язык силы. По его словам, будет очень сложно договориться с ним, не применяя аргументов силы.

«Нужно понимать, что на тот момент армия Украины была вовсе не готовой к подобным маневрам агрессора. Тогда наша армия была слабой, подразделения ВСУ не имели возможности контратаковать», — сообщил он.

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