Депутаты рассмотрят постановление об отставке Авакова

Политика
Христина Качоровська0
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В среду, 17 июня, профильный комитет парламента одобрил постановление фракции «Голос» об отставке Авакова. Теперь дело за нардепами.

Арсен Аваков
Арсен Аваков. Фото — donpatriot.news

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

«Народные депутаты будут рассматривать вопрос отставки главы МВД Арсена Авакова! Правоохранительный комитет ВР одобрил наше постановление и его внесли в повестку дня».

Напомним, ранее мы писали, что под зданием парламента прошел митинг за отставку Авакова.


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