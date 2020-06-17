Депутаты рассмотрят постановление об отставке Авакова

В среду, 17 июня, профильный комитет парламента одобрил постановление фракции «Голос» об отставке Авакова. Теперь дело за нардепами.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

«Народные депутаты будут рассматривать вопрос отставки главы МВД Арсена Авакова! Правоохранительный комитет ВР одобрил наше постановление и его внесли в повестку дня».

Напомним, ранее мы писали, что под зданием парламента прошел митинг за отставку Авакова.