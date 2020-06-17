Ему не хватит одной каденции — в ОП заявили о «грандиозных планах» Зеленского

Политика
Христина Качоровська0
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Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский уверял, что будет президентом только один срок. Но спустя год в Офисе президента заявляют, что Зеленскому не хватит четырех лет, чтобы воплотить все свои «грандиозные планы».

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — hromadske.ua

Об этом заявил Андрей Ермак в интервью «LB«, пишет «НБН«.

Глава ОПУ отметил, что гарант сам будет решать: быть президентом одну каденцию или больше. Но если реально смотреть на ситуацию, то ему не хватит оставшихся четырёх лет для реализации запланированного:

«Конечно же, окончательное решение только за Зеленским… Но если он спросит меня, то я скажу: окончательно решать надо ближе к окончанию первой каденции, когда станет понятно, сколько задуманного он успел выполнить».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский готов пойти на второй президентский срок.


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